СК Белоруссии отказался возбуждать дела из-за избиений демонстрантов

https://static.news.ru/photo/cb49bb96-f3f9-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии отказался возбуждать уголовные дела по сообщениям о применении насилия в отношении задержанных участников акций протеста. Об этом рассказал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который обращался в ведомство с заявлением.

Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется, — процитировал он ответ ведомства в своём Telegram-канале.

В то же время в СК добавили, что проводят проверки по поступающим от граждан сообщениям о незаконном применении сотрудниками МВД физической силы и спецсредств и сообщают о результатах заявителям.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что СК Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. По данным ведомства, угрозы поступали через мессенджеры, по электронной почте, через СМС, а также в листовках.