В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам

https://static.news.ru/photo/0eb6061a-f377-11ea-82e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. По данным ведомства, по состоянию на 9 сентября зарегистрировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей.

По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что угрозы поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что адвокат оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Казак направила в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК. По мнению самой Колесниковой, силовики совершили в отношении неё ряд преступлений, в числе которых похищение, угроза убийством и незаконное лишение свободы.