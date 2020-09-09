Адвокат Колесниковой потребовала возбудить дело против силовиков

https://static.news.ru/photo/a6494652-f351-11ea-b28b-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Адвокат оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Казак направила в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников КГБ и Главуправления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

По мнению самой Колесниковой, силовики совершили в отношении неё ряд преступлений, в числе которых похищение, угроза убийством и незаконное лишение свободы, сообщает ТАСС.

7 сентября несколько человек в масках схватили Колесникову возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу сообщили, что она была задержана при попытке пересечь границу Украины вместе с двумя другими оппозиционерами. Позже стало известно, что Колесникова порвала паспорт при попытке выдворения за пределы Белоруссии.

После задержания оппозиционерку поместили в СИЗО-1 Минска, а затем Казак сообщила, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске прошёл пикет в поддержку Колесниковой. Силовики задержали 10 участников акции протеста.