На акции в поддержку Колесниковой прошли задержания

В центре Минска проходит акция в поддержку члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, в мероприятии участвуют в основном женщины.
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К 19:00 (время совпадает с московским) было задержано около 10 человек. Когда автобус с задержанными уехал, порядка 20 женщин сели на парапет и начали скандировать протестные лозунги. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку протестующих.
7 сентября стало известно о похищении Колесниковой неизвестными в масках, которые схватили её возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу проинформировали о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя другими оппозиционерами. Позже стало известно, что она порвала паспорт при попытке выдворения за пределы республики.
9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе № 1. На следующий день было объявлено, что она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. СК РБ арестовал оппозиционерку.
Как передавал NEWS.ru, защита Колесниковой намерена обжаловать её арест.
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