На акции в поддержку Колесниковой прошли задержания

https://static.news.ru/photo/b21ab5b8-f2c2-11ea-bd55-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

В центре Минска проходит акция в поддержку члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, в мероприятии участвуют в основном женщины.

Как передаёт ТАСС, изначально пикет на улице Немига проводили три женщины, затем число участниц стало расти. В какой-то момент к женщинам подошёл милиционер и предупредил, что мероприятие является не согласованным с властями. Некоторые женщины ушли, но часть осталась. Милиция после этого начала задержания.

К 19:00 (время совпадает с московским) было задержано около 10 человек. Когда автобус с задержанными уехал, порядка 20 женщин сели на парапет и начали скандировать протестные лозунги. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку протестующих.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой неизвестными в масках, которые схватили её возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу проинформировали о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя другими оппозиционерами. Позже стало известно, что она порвала паспорт при попытке выдворения за пределы республики.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе № 1. На следующий день было объявлено, что она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. СК РБ арестовал оппозиционерку.

Как передавал NEWS.ru, защита Колесниковой намерена обжаловать её арест.