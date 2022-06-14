В Запорожской области заявили о планах по освобождению всей её территории Представитель администрации Рогов: будет освобождена вся территория Запорожской области

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что от украинских националистов будет освобождена вся территория региона. Требуется полный контроль над изначальной территорией области, отметил он в беседе с РИА Новости.

Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона, — рассказал представитель администрации.

Рогов добавил, что контроль над всей областью нужен, в том числе, учитывая задачи по безопасности.

Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется, — пояснил он.

Под контролем Киева остаётся город Запорожье и около 30% территории области.

Ранее стало известно, что Владимир Рогов заявил: Украины как государства не существует с 2014 года, после случившегося тогда госпереворота. По его словам, Украина уже не государство, а это террористическое образование, которое прикрывается документами Украины, пояснил Рогов.