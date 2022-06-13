Стремоусов: Украина перестала существовать как государство Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Украина перестала существовать как государство

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Украина прекратила свое существование как государство, а украинский народ оказался заложником у неонацистов, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости. По его мнению, киевский режим «предал страну», используя граждан в своих целях и уничтожая их, решив воевать до последнего украинца.

Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, вообще перестала существовать как государство. Украинский народ сегодня является заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство, — сказал Стремоусов.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в свою очередь заявил, что Украины как государства не существует с 2014 года, после случившегося тогда госпереворота.

Понятие «государство Украина» не может существовать. Украина уже не государство. Это террористическое образование, которое прикрывается документами Украины, — пояснил Рогов.

Он добавил, что киевский режим последние восемь лет планомерно накапливал силы и вооружения, попутно уничтожая инакомыслящих.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины. По его мнению, только таким образом можно объяснить слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева.