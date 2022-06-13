Украинский политик заявил, что Запад готовит капитуляцию по Украине Кива: слова Столтенберга говорят, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

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Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он полагает, что только таким образом можно объяснить слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее Столтенберг заявил, что на Украине в ближайшее время может наступить мир, но только в случае возможных территориальных уступок киевских властей. Он отметил, что задача Запада — помочь Украине сделать так, чтобы эти уступки оказались наименьшими.

По факту сегодня Запад готовит капитуляцию, — написал Кива.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет.