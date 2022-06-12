Столтенберг назвал условие установления мира на Украине Столтенберг допустил мир на Украине при территориальных уступках Киева

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Йенс Столтенберг

На Украине может наступить мир в ближайшее время в случае возможных территориальных уступок киевских властей, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки, передает ТАСС. Он отметил, что задача Запада — помочь Украине сделать так, чтобы эти уступки оказались наименьшими.

Мир на Украине возможен. Вопрос — какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что НАТО не участвует в конфликте на Украине и не хочет эскалации боевых действий за пределами страны.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер ранее заявил, что некоторые западные страны устали от Украины. По его словам, группа лидеров Запада обращается к украинским властям с призывами о сдаче России части территории страны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет.