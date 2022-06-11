В Канаде подтвердили, что Запад «устал» от Украины и призывает ее уступить Канадский депутат Бейкер подтвердил, что Запад призывает Киев уступить России часть территорий

Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торонто, Канада

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что некоторые западные страны «устали» от Украины. По его словам, группа лидеров Запада обращается к украинским властям с призывами о сдаче России части территории страны. В эфире телеканала «Украина 24» Бейкер подтвердил, что разговоры об этом уже идут и вызывают его беспокойство.

Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует, — заявил Бейкер.

В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. На Украине слова бывшего госсекретаря встретили в штыки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «давосским паникёром», а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киссинджер готов пожертвовать его страной ради интересов Москвы.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины Владимира Зеленского, который стал им досаждать как «монстрик», кусающий своих же создателей. По мнению дипломата, Запад «взрастил Зеленского», который какие-то моменты отрабатывает хорошо, а где-то сильно утомляет.