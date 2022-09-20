В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов для поддержки ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На территориях Запорожской области, перешедших под контроль российских войск, будут формироваться добровольческие батальоны для поддержки ВС РФ. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, решение принято «на основании обращений жителей региона».

На основании обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области. Многие наши земляки уже воюют на наших границах в составе вооруженных сил России. Сегодня русские солдаты охраняют покой городов и сел Запорожской области, жизни мирных граждан. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку. Дать возможность каждому встать на защиту родной земли вместе с Россией, — написал Балицкий.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни. До этого Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

Кроме того, отмечается, что в случае присоединения Запорожья к России Запорожскую область будет уместно переименовать в Запорожский край. По его словам, присоединения к России желают даже те жители Запорожской области, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях.