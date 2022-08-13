Турбину Каховской ГЭС отключили после ударов ВСУ

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Турбинный зал Каховской ГЭС в Новой Каховке

Одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский, передает ТАСС. Он отметил, что станция функционирует в аварийном состоянии и дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС.

На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. <...> При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы, — сказал замдиректора гидроэлектростанции.

По его словам, станция работает в аварийном режиме с первых дней боевых действий, «в очень опасном режиме».

Запорожская АЭС в Энергодаре в данный момент находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.