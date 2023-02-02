В Закарпатье пожаловались на запах трупов с железнодорожной станции

Фото: 28.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Запах разлагающихся трупов с железнодорожной станции учуяли жители поселка Батьево в Закарпатье, сообщил венгерский телеканал TV2. Отмечается, что там может находиться вагон с телами украинских военными, которых запрещают хоронить власти.

В городке на железнодорожной станции крутиться запрещено: к этому привыкаешь, если можно получить за это три года тюрьмы. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов, — рассказал корреспондент TV2.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что живущих в Закарпатье венгров призывают в ВСУ и многие из них гибнут в ходе боевых действий. Он отметил, что это одна их причин, по которой Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Запад вынужден изменить стратегию противостояния России из-за огромных потерь ВСУ. По его словам, исчерпание мобилизационных ресурсов Украины приведет к росту числа иностранных наемников в зоне СВО, которых будут нанимать на деньги США, Великобритании, стран ЕС и Японии. Эксперт подчеркнул, что украинское мужское население стремительно сокращается.