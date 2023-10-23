В ВСУ призвали к жесткой массовой мобилизации Командир роты ВСУ призвал жестко призывать в армию мужчин и женщин

Фото: МО Украины

Мобилизация на Украине должна быть более массовой, призывать на военную службу необходимо не только мужчин, но и женщин, заявил изданию «Страна» командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук. Он отметил, что ВСУ испытывают нехватку живой силы, поэтому военкоматам следует действовать жестко.

Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думают, что смогут отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная, — сказал Шевчук.

Он добавил, что не видит ничего плохого в том, что военкоматы «фактически ловят за руки» тех, кто должен служить. При этом Шевчук напомнил, что в украинском законодательстве нет запрета призывать в армию женщин, и выразил надежду на то, что «власть и военно-политическое руководство рано или поздно до этого додумаются».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого ВСУ испытывают недобор людей. По его словам, для отлова подлежащих мобилизации территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов. Азаров добавил, что украинцы стараются покинуть страну всеми возможными путями.