В Венгрии рассказали, какую идею будут отстаивать на Генассамблее ООН Сийярто: на ГА ООН Венгрия будет отстаивать идею мирного урегулирования на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что делегация Будапешта на 77-й сессии Генассамблеи ООН станет отстаивать отказ от предложений, которые затягивают и углубляют конфликт на Украине. По его словам, усилия Венгрии будут направлены на достижение мира, сообщает РИА Новости.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН намечена на 20–26 сентября. Она пройдет в Нью-Йорке.

Какой же форум лучше подойдет для диалога, направленного на мир, чем Генеральная Ассамблея ООН. Здесь можно обсудить все трудные вопросы, <...> и мы призываем мир этим воспользоваться <...>. Мы со своей стороны смотрим на эффективность Генассамблеи через эту призму, она может быть эффективной только в том случае, если мы на этой неделе приблизимся к миру, — подчеркнул министр.

Сийярто добавил, что Будапешт будет отстаивать идею о необходимости «отложить в сторону предложения», нагнетающие напряженность на Украине. Венгрия станет выступать за установление мира на Украине. Взгляд Брюсселя на конфликт не разделяют в мире, считает министр.

Мир хочет мира, потому что все страдают от последствий войны, — сказал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение денег Венгрии из бюджета Евросоюза, сообщил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан. Такая мера должна защитить бюджет и финансовые интересы ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии. Сумма замороженных выплат может составить около €7,5 млрд.