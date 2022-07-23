Премьер Венгрии рассказал, какими проблемами обернулись санкции для Европы Премьер-министр Венгрии: санкции не пошатнули Москву, а Европа уже потеряла четыре правительства

Антироссийские санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе начались отставки политических лидеров, экономический кризис и жесткая инфляция, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он сравнил санкционную стратегию Запада с машиной, которая движется на четырех спущенных колесах, подразумевая отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона, его итальянского коллеги Марио Драги, эстонского премьера Каи Каллас и главы кабмина Болгарии Кирила Петкова, пишет РИА Новости.

Орбан также упрекнул Китай, Индию, Бразилию и другие страны в том, что они демонстративно остались в стороне от конфликта Запада и России.

Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах... Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское... Люди столкнутся с резким повышением цен, — заявил Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Премьер считает, что ЕС нужна новая стратегия в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. По мнению Орбана, Европа не должна подливать масло в огонь, занимая ту или иную сторону, участвующую в конфликте.

Ранее бывший лидер парламентской фракции Левой партии бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не сможет выжить без российских энергоносителей. Она согласилась с оценкой того, что ФРГ должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта.

По словам Вагенкнехт, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешевым российским энергоресурсам.