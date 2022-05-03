В Великобритании призвали выйти из НАТО после украинского конфликта Партия зелёных в Британии потребовала выйти из НАТО после завершения украинского конфликта

Фото NATO/flickr.cm

Великобритании необходимо будет покинуть НАТО после окончания конфликта на Украине, об этом заявил сопредседатель партии зелёных Адриан Рамзи, передаёт Sky News. Он отметил, что страна должна сконцентрировать свои усилия по развитию миротворческих институтов, однако, Рамзи отметил, что не призывает срочно выйти из Альянса.

Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам, — сказал Рамзи.

Ранее стало известно, что власти США готовы поддержать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая появится, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она добавила, что новые члены смогут укрепить безопасность Альянса, а также «осложнить военное планирование России».