https://static.news.ru/photo/6b81e3fc-41e1-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Беатри и Евгения Йоркские Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Обязанности принца Гарри и Меган Маркл могут поручить принцессам Беатрисе и Евгении.

Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси считает, что дочери опального принца Эндрю смогут справиться с обязанностями. Принц Гарри всегда говорил, что его двоюродные сёстры являются примером для подражания. По его мнению, девушки не упустят эту возможность.

Это именно то, что нужно королевской семье в ближайшие 15 лет, пока на их место не придет поколение принца Джорджа, — подчеркнул эксперт, намекнув на шестилетнего сына принца Уильяма.

Беатрисе Йоркской 31 год, а её сестре — 29. Они занимают девятое и десятое место в линии наследования престола. В декабре 2019 года их отец сложил свои полномочия, оказавшись замешанным в секс-скандал, пишет журнал Hello.

Принц Гарри провёл в лондонском пабе вечер 18 января, когда он и его супруга Меган Маркл лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании £2,4 млн за ремонт своей резиденции. По информации журналистов, внук королевы Елизаветы II пришёл на ужин в футболке-поло вместо привычного костюма. Отказ от королевских полномочий Гарри назвал «великой печалью», писал NEWS.ru.