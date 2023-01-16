В Турции закрыли пролив Босфора из-за севшего на мель судна из Украины Habertürk: пролив Босфор закрыли из-за севшего на мель украинского судна

Движение судов по проливу Босфор временно приостановили из-за севшего на мель судна, следующего из Украины, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на Главное управление береговой безопасности. По данным авторов, авария произошла неподалеку от провинции Стамбула Сарыер. На месте работают спасательные службы.

Cухогруз длиной 142 метра MKK-1 сел на мель в Умурьери во время рейса из Украины в Стамбул. Наши восемь лодок были оперативно направлены на место происшествия, → говорится в сообщении ведомства.

3 января Управление движения судов в Турции сообщило, что пролив Дарданеллы был вновь ограничен для движения транзитных судов из-за тумана. В ведомстве уточнили, что запрет действует для кораблей, движущихся с обеих сторон пролива.

1 января пролив Босфор временно закрыли для движения судов из-за сильного тумана. В турецком управлении береговой охраны заявили, что оно будет восстановлено с улучшением погодных условий. Ранее Босфор закрывали из-за поломки грузового судна.

7 декабря агентство Bloomberg сообщало, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Позднее Генеральное управление мореходства Турции обвинило страховые компании Евросоюза в отказе предоставить письма о страховке для прохода через Черное море танкеров, загруженных нефтью. Представители управления отметили, что подобные письма выдаются в рабочем порядке.