В Швеции «спустили в канализацию» больше $143 млн Просроченную вакцину против COVID-19 на сумму более $143 млн уничтожили в Швеции

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В Швеции направили в утиль дозы вакцин против COVID-19 стоимостью около 1,5 млрд крон ($143,5 млн). Причиной утилизации стало истечение сроков годности препарата. Об этом сообщает Шведское радио.

По данным управления здравоохранения, были уничтожены порядка 8,5 млн доз. Почти у каждой пятой дозы истек срок годности и власти решили уничтожить ее полностью.

Как рассказал экс-координатор по вопросам вакцинации Рикард Бергстрем, это связано с тем, что многие в стране отказались прививаться третьей, четвертой, пятой дозами вакцин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что людей, призывающих отказаться от вакцинации, могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян. По ее словам, антиваксеры могут продвигать свою позицию из-за желания сократить население.

Также сообщалось, что заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург Аркадий Инин связал проблемы со здоровьем, которые возникли у режиссёра Виктора Мережко после COVID и привели к смерти, с его антиваксерской позицией. Инин рассказал NEWS.ru, что Мережко отказывался верить в существование коронавируса: он называл COVID-19 «придумкой врагов России» и «презирал» медицинские маски.