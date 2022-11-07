В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Предупредили об опасности жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей, а также подконтрольной Украине части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Воздушная тревога на Украине объявляется каждый день, порой — по всей стране. Российские военные наносят удары по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей стране, что вызывает перебои с подачей электричества.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 1 ноября разместили информацию о повреждении 40% энергетической инфраструктуры страны.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Кроме того, по его словам, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины и функционирование железнодорожного транспорта.