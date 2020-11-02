В Сети появились фото поезда метро, застрявшего на 10-метровой скульптуре

https://static.news.ru/photo/20af3c20-1cfc-11eb-a425-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/LiorSteinberg

Удивительным образом спасся машинист метро в голландском городе Спейкениссе в пригороде Роттердама. Он не справился с управлением, и поезд, пробив ограждение в торце станции, вылетел наружу — однако он не упал на землю, а застрял на скульптуре на высоте 10 метров над каналом.

Возле станции De Akkers расположена работа скульптора Мартена Стрейса «Хвосты китов», которую установили там в 2002 году. На одном из этих хвостов и застрял головной вагон поезда. Эта станция является конечной, пассажиров в вагонах не было — таким образом, единственным, кто мог пострадать, оставался машинист. Но ему невероятно повезло: он сумел выбраться без посторонней помощи.

Rotterdam metro train went tonight through a stop block and ended up over an artwork, creating an even more interesting artwork pic.twitter.com/AOWR5mRFE9 — Lior Steinberg (@LiorSteinberg) November 2, 2020

Как сообщают местные СМИ, состав будет возвращён на станцию. Оператор, обслуживающий этот участок дороги, занимается подготовкой мероприятий для безопасного возвращения поезда на рельсы.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро начали действовать скидки на проезд. Эта акция осуществляется в рамках эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с целью снизить нагрузку в час пик.