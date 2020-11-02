16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Сети появились фото поезда метро, застрявшего на 10-метровой скульптуре

13:58, 02 ноября 2020 19
Фото: twitter.com/LiorSteinberg

Удивительным образом спасся машинист метро в голландском городе Спейкениссе в пригороде Роттердама. Он не справился с управлением, и поезд, пробив ограждение в торце станции, вылетел наружу — однако он не упал на землю, а застрял на скульптуре на высоте 10 метров над каналом.

Возле станции De Akkers расположена работа скульптора Мартена Стрейса «Хвосты китов», которую установили там в 2002 году. На одном из этих хвостов и застрял головной вагон поезда. Эта станция является конечной, пассажиров в вагонах не было — таким образом, единственным, кто мог пострадать, оставался машинист. Но ему невероятно повезло: он сумел выбраться без посторонней помощи.

Как сообщают местные СМИ, состав будет возвращён на станцию. Оператор, обслуживающий этот участок дороги, занимается подготовкой мероприятий для безопасного возвращения поезда на рельсы.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро начали действовать скидки на проезд. Эта акция осуществляется в рамках эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с целью снизить нагрузку в час пик.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео