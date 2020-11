В Сети появились фото поезда метро, застрявшего на 10-метровой скульптуре

Возле станции De Akkers расположена работа скульптора Мартена Стрейса «Хвосты китов», которую установили там в 2002 году. На одном из этих хвостов и застрял головной вагон поезда. Эта станция является конечной, пассажиров в вагонах не было — таким образом, единственным, кто мог пострадать, оставался машинист. Но ему невероятно повезло: он сумел выбраться без посторонней помощи.

