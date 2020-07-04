В Сербии нагрузка на больницы для пациентов с COVID-19 выросла до 90%

https://static.news.ru/photo/222200d6-be08-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Srdjan Ilic/PIXSELL/ТАСС

Власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министра здравоохранения страны Златибор Лончар.

Чиновник уточнил, что с 6 июля временные мощности, рассчитанные на приём 500 пациентов, будут развернуты на белградском стадионе «Арена», а на следующий день полностью под коронавирусных больных будет переоборудована ортопедическая клиника в Банице. Затем пациентов с COVID-19 начнёт принимать больница в городе Пожаревац, передаёт телерадиокомпания RTS.

Лончар отметил, что в настоящее время больничный фонд Сербии загружен пациентами с коронавирусом на 80-90%. Наибольшее количество заболевших приходится на Белград. Сложная ситуация также складывается в городах Нови Пазар, Тутин, Kрагуевац, Вране, Иваница, Шапац и Чачак. Там введён режим чрезвычайной ситуации.

За последние сутки коронавирус в стране был выявлен у 325 пациентов. От осложнений, связанных с заражением COVID-19, скончались восемь человек, на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 86 пациентов. С начала эпидемии в Сербии подтверждены 15,8 тысячи случаев заражения COVID-19, 306 человек скончались.

Как писал NEWS.ru, с 3 апреля по 18 мая помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии оказывали российские военные. Тогда сводный отряд Минобороны провёл полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в 40 населённых пунктах республики. Было обработано 376 зданий и сооружений, более 1685 млн кв. метров внутренних помещений, около 500 тыс. кв. метров дорог. Российские военные медики также оказывали помощь в лечении 881 заражённого коронавирусом пациента.

А в конце июня в Сербии показатели смертности и заболеваемости по коронавирусу вернулись к уровням конца апреля.