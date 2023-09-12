В СБУ заявили, что не заводили дело против журналиста Бабченко

Фото: facebook.com/babchenkoa/Global Look Press

Аркадий Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) в личном микроблоге сообщил о возбуждении против него уголовного дела на Украине, однако в СБУ опровергли эту информацию, пишет «Страна». Известно, что в настоящий момент журналист находится в Эстонии.

На каких основаниях возбуждено уголовное дело — я не знаю. Да мне и не интересно <...> Я знал, что это произойдет. Но до последнего не верил. Не хотел верить, — сообщил Бабченко.

Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из страны в 2017 году, по его словам, из-за угроз в связи с его профессиональной деятельностью и обосновался в Киеве. В 2018 году он инсценировал свое убийство — позднее Бабченко заявил, что это была «операция СБУ» по выявлению диверсантов, которые планировали политические убийства в украинской столице.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Бабченко покинул Киев. В январе 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ по уголовной статье, а также признан иностранным агентом за сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.

Ранее полиция Эстонии задержала мужчину, бросавшего яйца в задание посольства России. Позднее активист группы «Мирное сопротивление» Михаил Баранов уточнил, что был задержан Бабченко.