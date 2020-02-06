https://static.news.ru/photo/b84318bc-4909-11ea-8a5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

В российском посольстве в Литве оценили доклад литовских спецслужб о том, что РФ является самой большой угрозой для страны в сфере кибербезопасности.

Об этом представители дипмиссии сообщили в своём Facebook. По их словам, документ удручает и «напоминает скорее историю болезни».

Из года в год его авторы с маниакальным упорством навешивают ярлык «угрозы национальной безопасности» любому явлению или факту, в котором просматривается, а подчас и не просматривается, но подразумевается, Россия, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что доклад является установочным документом в Литве, с которым госструктуры должны «сверять свои действия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны.