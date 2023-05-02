В польском Генштабе усомнились в победе Украины Начальник Генштаба Польши Анджейчак заявил об ухудшении позиций Киева

Фото: Министерство обороны Украины

Положение украинской армии в ходе СВО стремительно ухудшается, заявил начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак в ходе дебатов, организованных Бюро национальной безопасности при президенте Польши, передает Military Watch Magazine. По его словам, в Европе многие понимают, насколько далека Украина от победы.

Генерал обратил внимание на неготовность западной военной промышленности не только отправлять технику и боеприпасы Киеву, но и пополнять собственные военные запасы, «которые тают» день ото дня.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия наносит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины. Такая тактика в зоне действия спецоперации напоминает ему Курскую битву лета 1943 года.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью весеннего контрнаступления ВСУ является захват Крыма. По его словам, взрыв Крымского моста является главной задачей украинских военных.