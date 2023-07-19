В Польше задержали «российских агентов» Gazeta Polska: в Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию

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В Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию, сообщает Gazeta Polska со ссылкой на источники. По версии следствия, они планировали взрывать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Издание утверждает, что задeржанные получали задания из Москвы, а после их выполнения с ними раcсчитывались криптовалютой (в основном биткоинами), которая затем обмeнивалась на наличные деньги. По данным газеты, задержанные — граждане Белоруcсии, России и Украины. Им грозит до десяти лет лишения cвободы.

Ранее бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.

Также судья Высшего земельного суда в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса ВС Германии за шпионаж в пользу России. По информации издания, получившим условный срок стал 65-летний житель Эркрата Ральф Г. В суде сочли подтвержденной информацию, согласно которой подсудимый передавал данные о системе резервистов бундесвера и последствиях санкций Евросоюза против России, а также цифровые сведения в ГУ Генштаба ВС России. По словам судьи, Ральф Г. мотивировался «крайне дружелюбной в отношении России позицией и стремлением добиться популярности и значимости среди российских военнослужащих».