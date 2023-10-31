В Польше рассказали, чего Запад ждет от Украины с начала СВО Onet: западные страны заинтересованы в поражении Украины с начала конфликта

Фото: МО Украины

Западные страны с самого начала специальной военной операции ВС РФ ждали поражения Украины, заявил в статье для издания Onet польский журналист Витольд Юраш. По его мнению, Вашингтон отказался поставлять Киеву системы вооружений, применение которых могло бы привести к поражению российской армии. Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине, отметил Юраш.

Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал контрнаступления ВСУ желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне, — пишет журналист.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что участники заседания Европейского совета слушали выступление президента Украины Владимира Зеленского 26 октября без интереса. По словам политика, во время обсуждения Киева в ЕС ощущалась «ужасная усталость».

Премьер-министр указал на беспомощность ЕС в отношении Украины. Организация безвольно копирует внешнюю политику США, не имея своей, в результате чего выдает Киеву оружие и деньги, не предлагая никакого плана, подчеркнул Фицо. При этом Евросоюз хочет лишь одного — чтобы его «оставили в покое», резюмировал премьер.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что руководство Европейского союза рекомендовало Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю закончить подготовку предложений по выгодному использованию замороженных российских активов. По словам Мишеля, ЕС хочет сделать решительный шаг в этом вопросе.