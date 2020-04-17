В Польше проходят мероприятия в честь 77-летия восстания в Варшавском гетто

https://static.news.ru/photo/64334f62-8220-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше отмечают 77-ю годовщину восстания в Варшавском гетто. Жители страны возлагают цветы и свечи к памятным мемориалам.

На фоне пандемии коронавируса власти запретили проведение массовых мероприятий, поэтому традиционные для этого дня церемонии у памятника героям гетто в Варшаве в этом году не состоятся.

При этом представители властей и польские граждане все равно отдают дань уважения жертвам восстания, принося цветы к памятным мемориалам. В Варшаве волонтёры раздают прохожим бумажные жёлтые нарциссы — главный символ трагических событий, происходивших в столице Польши во время Второй мировой войны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявило правительство страны, которое готовится 10 мая проводить президентские выборы по почте.