В Польше призвали наказать Россию новыми санкциями за «агрессивные шаги»

Польский институт международных отношений (PISM) выступил с инициативой введения новых санкций в отношении России. Основанием для их введения в Варшаве назвали «агрессивные шаги» Москвы против соседних государств, в том числе входящих в состав Евросоюза, сообщает RT.

В институте полагают, что наиболее эффективными будут финансовые санкции, связанные с банковской и энергетической сферами.

Такие ограничения имели бы целью ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе, которые представляют собой значительный источник дохода для российских властей и связанных с ними олигархов, — пояснили в PISM.

Кроме того, авторы инициативы призвали ЕС сосредоточиться на поддержке гражданского общества в России посредством соцсетей и дипломатических каналов. Они также предложили запустить программу субсидирования деятельности в России неправительственных организаций и СМИ, занимающихся реализацией образовательных, экологических и других проектов.

По мнению старшего научного сотрудника центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, призывы PISM к новым санкциям против России являются попыткой отвлечь внимание ЕС от внутренних проблем Польши.

Ранее польский министр климата и окружающей среды Михал Куртыка заявил, что Варшава намерена потребовать от Евросоюза проверить «Газпром» на злоупотребление монопольным положением, которое он занимает в регионе. По её мнению, российская компания ограничивает поставки газа в Европу, чтобы добиться запуска «Северного потока — 2».