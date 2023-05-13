В Польше не уследили за прилетевшим из Белоруссии НЛО В Польше зафиксировали прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войновце, Уснарж-Горный, Минковце, Подляское воеводство, Польша

Минобороны Польши заявило, что в воздушном пространстве страны зафиксировали воздушный объект, прилетевший со стороны Белоруссии. Польские военные предположили, что это мог быть разведывательный аэростат, сообщается на странице министерства в Twitter. Объект отслеживали, пока он не исчез с радаров в районе Рыпина в Куявско-Поморском воеводстве.

Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии. По информации центра воздушных операций, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян, — сообщили в ведомстве.

Для поисков объекта командующий оперативным штабом поручил задействовать войска территориальной обороны, добавили в Министерстве национальной обороны Польши. Пресс-секретарь войск теробороны Витольд Сура подтвердил журналистам, что в район Рыпина направили поисково-спасательный отряд, подчиненный оперативному командованию армии.

Информацией о неизвестном летающем объекте также поделились в пожарной страже, где подтвердили, что он пропал с радаров близ Рыпина, отметив, что все произошло ночью.

В конце апреля Минобороны Польши сообщало об обнаружении обломков неопознанного военного объекта, которые были найдены недалеко от города Замосць, примерно в 15 километрах от Быдгоща. Польское издание Onet утверждало, что это могли быть фрагменты ракеты, запущенной российским самолетом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.