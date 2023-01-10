В Польше назвали чиновника, уволенного за разговор президента с пранкерами Журналист RMF: в Польше уволили чиновника, виновного в разговоре президента с пранкерами Вованом и Лексусом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пранкеры Лексус и Вован

Директор управления международной политики администрации президента Польши Петр Гиллерт лишился работы из-за того, что в ноябре глава правительства Анджей Дуда пообщался по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщает журналист радиостанции RMF Роха Ковальски. Россияне в беседе выдавали себя за президента Франции Эммануэля Макрона. Именно Гиллерт отвечал за международные связи президента, за что и поплатился должностью.

Именно Петр Гиллерт формально - как директор Управления международной политики - отвечал за связи президента с лидерами других стран, — утверждает Роха Ковальски.

Канцелярия президента Польши ранее признала подлинность его разговора с российскими пранкерами. В диалоге Дуда заявил, что крайне осторожен с высказываниями по поводу инцидента с падением ракеты в Польше и не хочет войны с Россией.

Дуда попался на удочку пранкеров во второй раз. Ранее они уже общались с ним в 2020 году и представлялись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриша.

Ранее замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда заявил, что страна достигла полной независимости от российского угля. По его словам, это стало возможным благодаря смене источников поставок топлива в 2022 году.