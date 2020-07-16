Пранкер Вован раскрыл подробности звонка президенту Польши

https://static.news.ru/photo/27c80b00-c760-11ea-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузнецов Фото: vovan222prank/instagram.com

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал, как ему и Лексусу (Алексей Столяров) удалось пообщаться с польским лидером Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, Варшава достаточно быстро организовала разговор, чему способствовал высокий статус главы всемирной организации.

Мы просто оставили наш контактный телефон как от генерального секретаря ООН и уже на него получили два проверочных звонка из офиса президента. А потом нам прислали на электронную почту подтверждение, что звонок поставили в расписание президента, — сказал пранкер телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что вся процедура заняла около четырёх часов. При этом предупредил, что всё-таки не каждый человек может с лёгкостью позвонить президенту страны. Необходимо знать, в какие ведомства обращаться по поводу организации разговора, быть в курсе того, как строится беседа, её протокола.

Пранкер также предположил, что польская сторона не очень тщательно проверяла их, поскольку Дуда в тот день получал много поздравительных звонков в связи с переизбранием на пост президента.

Кузнецов и Столяров также поздравили Дуду от лица главы ООН. В ходе беседы они затронули тему Второй мировой войны и предложили Варшаве забрать у Украины Львов и другие города, которые ранее были польской территорией. Президент категорически отверг такую возможность.

Ранее NEWS.ru писал, что Дуда прокомментировал в соцсетях свой разговор с российскими пранкерами. Он отметил, что по голосу собеседник был действительно похож на Гутерриша, но его насторожило, как тот произнёс название алкогольного напитка зубровка. Это заставило польского лидера усомниться в том, что он действительно разговаривает с главой ООН.