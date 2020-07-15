Дуда рассказал, что выдало российских пранкеров в разговоре с ним

Польский президент Анджей Дуда прокомментировал свой телефонный разговор с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша.
По словам Дуды, она заподозрил неладное, когда его собеседник произнёс название одного из любимых алкогольных напитков поляков.
Генеральный секретарь не так хорошо произносит слово «зубровка», хоть голос был очень похож, — написал польский лидер в Twitter.
Запись он сопроводил хохочущим до слёз смайликом.
W trakcie rozmowy zorientowaÅem siÄ, Å¼e coÅ chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aÅ¼ tak dobrze sÅowa Å¼ubrÃ³wkaâ, choÄ gÅos byÅ bardzo podobny.
Спецслужбы Польши намерены провести проверку по факту разговора российских пранкеров с президентом страны. Вован и Лексус пообещали рассказать им, как они смогли дозвониться до главы государства, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, пранкеры во время разговора с Дудой затронули тему Второй мировой войны. В ответ на слова политика об оккупации Польши СССР они напомнили, что украинский город Львов когда-то был польской территорией, и предложили забрать его обратно. Дуда категорически отверг такую возможность, заявив, что данный вопрос в Варшаве даже не обсуждается.