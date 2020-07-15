Дуда рассказал, что выдало российских пранкеров в разговоре с ним

https://static.news.ru/photo/397a89b4-c6b0-11ea-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда прокомментировал свой телефонный разговор с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша.

По словам Дуды, она заподозрил неладное, когда его собеседник произнёс название одного из любимых алкогольных напитков поляков.

Генеральный секретарь не так хорошо произносит слово «зубровка», хоть голос был очень похож, — написал польский лидер в Twitter.

Запись он сопроводил хохочущим до слёз смайликом.

W trakcie rozmowy zorientowaÅem siÄ, Å¼e coÅ chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aÅ¼ tak dobrze sÅowa Å¼ubrÃ³wkaâ, choÄ gÅos byÅ bardzo podobny. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Спецслужбы Польши намерены провести проверку по факту разговора российских пранкеров с президентом страны. Вован и Лексус пообещали рассказать им, как они смогли дозвониться до главы государства, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, пранкеры во время разговора с Дудой затронули тему Второй мировой войны. В ответ на слова политика об оккупации Польши СССР они напомнили, что украинский город Львов когда-то был польской территорией, и предложили забрать его обратно. Дуда категорически отверг такую возможность, заявив, что данный вопрос в Варшаве даже не обсуждается.