В Польше признали подлинность беседы Дуды с пранкерами под видом Макрона «Известия»: офис лидера Польши не стал отрицать разговор Дуды с пранкерами — «Макроном»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды признала подлинность его разговора с российскими пранкерами, которые позвонили ему под видом французского президента Эммануэля Макрона. В офисе главы государства не стали отрицать, что беседа действительно состоялась, пишут «Известия».

Польского лидера разыграли Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Анджей Дуда, думая, что разговаривает с французским коллегой, сообщил, что он крайне осторожен в инциденте с падением ракеты в Польше и не хочет войны с Россией. Запись разговора опубликована на канале пранкеров.

Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверьте. Я крайне осторожен, — говорит польский лидер.

В офисе польского президента не стали отрицать, что такой разговор действительно был и стороны, в частности, обсудили падение ракеты на востоке страны в 8 км от украинской границы, в результате которого погибли два человека.

Киев изначально заявили, что ракеты были российскими, но после признали, что не могут утверждать этого со стопроцентной вероятностью. Российское Минобороны сообщило, что на просочившихся в СМИ снимках видны элементы ракеты комплекса ПВО С-300, принадлежащего украинской армии.

На тот момент президент Польши Анджей Дуда назвал произошедшее случайностью. Он заявил, что падение ракеты на территорию сопредельного с Украиной государства не было «преднамеренным действием» или «атакой на страну».

Ранее сообщалось, что диалог польского президента с пранкерами, звонившими ему от имени Макрона, состоялся 15 ноября, в день, когда произошел инцидент. По словам Дуды, украинский глава Владимир Зеленский сразу обвинил в инциденте Россию, заявив, что у него есть доказательства причастности Москвы.