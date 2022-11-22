Вован и Лексус пообщались с Дудой о ракетном инциденте от имени Макрона Президент Польши признался пранкерам Вовану и Лексусу, что не хочет войны с Россией

Фото: Tomasz Markowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что не хотел бы начинать войну с Россией, и добавил, что ведет себя «крайне осторожно». Пранкеры обсудили с главой государства недавний ракетный инцидент на востоке страны, диалог выложен на RuTube. Вован и Лексус притворились, что ведут разговор от лица французского лидера Эммануэля Макрона. Сам диалог состоялся 15 ноября, в день, когда произошел инцидент. Тогда Дуда отметил, что «вероятно, это была российская ракета».

У нас в Польше сегодня во второй половине дня был взрыв вблизи украинской границы. На нашей территории. И это была ракета. Без каких-либо сомнений, это была ракета. Кто ее запустил, мы не знаем. Запуск был где-то восточнее. И, вероятно, это российская ракета, российского производства. А взрыв был очень большой. Воронка от взрыва в длину — где-то 20–25 м и в глубину 5 м. Большая воронка, — сообщил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что сообщил о ЧП американскому лидеру Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По словам Дуды, украинский глава Владимир Зеленский сразу обвинил в инциденте Россию, заявив, что у него есть доказательства причастности Москвы.

Зеленский изначально выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%.

В Минобороны Польши отметили, что падение ракеты на территории страны является несчастным случаем. По его словам, местность не была защищена средствами противовоздушной обороны, поэтому ракета беспрепятственно вошла в воздушное пространство страны.