В Польше начато расследование в отношении «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/a6ff3596-de73-11e9-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей начало расследование в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает Bloomberg, регулятор угрожает «Газпрому» штрафом в размере €50 млн за отказ сотрудничать по делу.

Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования, — говорится в сообщении регулятора.

В начале 2020 года глава управления Томаш Хрустный обратился к российской компании с просьбой передать документы, в том числе контракты, заключённые с фирмами, финансирующими строительство «Северного потока — 2», на передачу, продажу и хранение газа. «Газпром» предоставить документы отказался.

По словам регулятора, за отказ от предоставления информации компании грозит штраф.

В 2018 году управление инициировало расследование в отношении «Газпрома» и ещё пяти его партнёров по «Северному потоку — 2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie), по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта.

Ранее NEWS.ru писал, что судно «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2» и с 2015 года принадлежало «Газпрому», поменяло владельца. Теперь им значится Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.