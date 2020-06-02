В Польше начато расследование в отношении «Северного потока — 2»

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей начало расследование в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщает Bloomberg, регулятор угрожает «Газпрому» штрафом в размере €50 млн за отказ сотрудничать по делу.
Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования, — говорится в сообщении регулятора.
В начале 2020 года глава управления Томаш Хрустный обратился к российской компании с просьбой передать документы, в том числе контракты, заключённые с фирмами, финансирующими строительство «Северного потока — 2», на передачу, продажу и хранение газа. «Газпром» предоставить документы отказался.
По словам регулятора, за отказ от предоставления информации компании грозит штраф.
В 2018 году управление инициировало расследование в отношении «Газпрома» и ещё пяти его партнёров по «Северному потоку — 2» (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie), по итогам которого предъявило обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта.
Ранее NEWS.ru писал, что судно «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2» и с 2015 года принадлежало «Газпрому», поменяло владельца. Теперь им значится Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
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