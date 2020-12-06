В Польше хотят запретить коммунистическую партию

https://static.news.ru/photo/31469334-37d8-11eb-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brzask/facebook.com

Генеральный прокурор Польши обратился в Конституционный суд с заявлением о несоответствии Коммунистической партии страны (КПП) действующей Конституции. Он указал на то, что политическое движение в своей программе и деятельности использовало «тоталитарные методы и практику коммунизма».

Официальная позиция ведомства заключается в том, что партия подрывает существующий демократический порядок, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на заявление прокуратуры.

Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Её члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве указали на фрагменты программы партии, где сказано, что пролетариат не может взять под контроль буржуазный государственный аппарат исключительно на основе парламентских выборов. Чтобы устранить классовое неравенство, следует свергнуть капиталистическую собственность и заменить её общественной, сказано в программе КПП.

Ранее, как писал NEWS.ru, администрация президента США Дональда Трампа ужесточила режим пребывания в стране членам Коммунистической партии Китая и их семьям. Теперь им доступен лишь однократный въезд в США по визе, а её срок уменьшен с десяти лет до одного месяца.