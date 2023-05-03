В полиции Белграда рассказали, как подросток готовился к нападению на школу Глава полиции Белграда Милич: подросток месяц планировал нападение на школу

Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS

Сербия. Белград. Полицейские блокируют улицу возле школы имени Владислава Рыбникара, где подросток открыл стрельбу по сверстникам

Подросток, который устроил стрельбу в школе в центре сербской столицы, тщательно спланировал свое нападение, сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на начальника управления полиции Белграда Веселина Милича. По его словам, школьник готовился к атаке в течение месяца.

Это преступление плановое и организованное, оно было спланировано за месяц до совершения... 3 мая он (нападавший. — NEWS.ru) выбрал, потому что кабинет истории расположен близко к входу в школу, а первый урок был у его класса, — сказал Милич.

Он добавил, что подросток составил на бумаге план передвижения по школе, расписал свои действия, а также составил список «приоритетных жертв». По словам полицейского, мотив своего поступка школьник пока не раскрыл.

Нападение на школу в Белграде произошло 3 мая. Согласно последним данным, погибли девять человек — восемь учащихся и охранник. Еще семь человек — шестеро учеников и педагог — получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается врачами как критическое.

Предполагается, что подросток устроил бойню из-за конфликта с учителем истории, возможной его причиной была неудовлетворительная оценка. По сведениям местных СМИ, мальчик — примерный ученик и воспитывается в благополучной семье, его родители медики.