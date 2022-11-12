В Одессе моряки протестуют из-за невыдачи разрешений работать за границей

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

порт в г. Одесса, Украина

В Одессе моряки вышли на акции протеста из-за блокировки выдачи разрешений на работу за границей, сообщает Telegram-канал «Страна.ua». По данным канала, им не дают получить документы, несмотря на наличие соответствующего постановления правительства.

Один из участников акции отметил, что во время каждого митинга представители военных комиссариатов раздают морякам повестки. По его мнению, таким образом на протестующих оказывают моральное давление.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские моряки смогут выезжать за границу. Он подчеркивал, что это станет возможно, если выезд будет предварительно согласован с военкоматом. Указывалось, что за границу могут уехать члены экипажей морских и речных судов, тем, кто продолжает работу на судах и кто проходит там практику.

В сентябре на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разрешить гражданам пересекать границу с Белоруссией и Россией. Украинцы объяснили, что это необходимо для решения вопроса о наследовании и встречи с родственниками, а также иными причинами.