Несколько украинцев попросило у Зеленского разрешение пересечь границу с РФ На сайте Зеленского появилась петиция о разрешении пересекать границу с Россией и Белоруссией

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский военнослужащий возле КПП

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разрешить гражданам пересекать границу с Белоруссией и Россией. Украинцы объяснили, что это необходимо для решения вопроса о наследовании и встречи с родственниками, а также иными причинами.

Разрешить пересечение границы Украины с Российской Федерацией, Белоруссией для граждан Украины с целью выезда для решения вопроса о наследовании, встречи с родственниками, установления культурных и экономических связей.У всех есть родственники, отчего ЕС открыт для выезда, а другие не могут видеть родственников и разрушают все экономические и культурные связи со странами славян, — говорится в тексте петиции.

По состоянию на 19:00 12 сентября она набрала всего 11 подписей, что делает ее одной из самых непопулярных на портале. Для рассмотрения документа требуется 2500 подписей.

Ранее Зеленский отказал в поддержке петиции с просьбой отменить запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ответ главы государства опубликован на его сайте. На Украине в настоящее время действует военное положение в связи с российской спецоперацией по демилитаризации. Оно продлено до 23 августа.