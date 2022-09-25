В Новой Каховке сообщили о десяти взрывах

Фото: МО Украины

Артиллерия ВСУ утром 25 сентября обстреляла Новую Каховку в Херсонской области. Российская система ПВО перехватила выпущенные по городу ракеты, прозвучало десять воздушных взрывов, сообщила в Telegram-канале военно-гражданская администрация (ВГА) Новой Каховки.

Менее чем за сутки сирены воздушной тревоги звучали в городе семь раз. Новую Каховку и соседние населенные пункты с украинской стороны начали обстреливать с вечера 28 августа. За неполный месяц в регионе получили повреждения жилые дома и инфраструктура, разрушено несколько школ.

Последний раз десять воздушных взрывов в небе над Новой Каховкой звучало 16 сентября. Тогда также система ПВО перехватила ракеты.

Ранее заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные избрали в качестве главных мишеней в Херсонской области областной центр и Новую Каховку. По его словам, об этом свидетельствуют систематические обстрелы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов.