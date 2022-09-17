В НАТО признали, что годами планировали расширение у границ России В НАТО заявили, что планировали расширение присутствия у границ России несколько лет назад

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В НАТО был план по расширению у границ России за несколько лет до начала спецоперации на Украине, заявил глава Военного комитета Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов Альянса. Он добавил, что сейчас НАТО претворяет данный план в жизнь, передает ТАСС.

Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, — сказал Бауэр.

Новая концепция «предразвертывания сил НАТО» на границе с Россией была принята на саммите Альянса в Мадриде в июне 2022 года. Согласно концепции, в приграничных с РФ зонах размещаются элементы командной структуры бригад НАТО при сохранении основного состава в местах постоянной дислокации в своих странах Альянса. В случае военного конфликта на основе мобильных баз может быть создано более крупное подразделение вплоть до дивизионного уровня.

Ранее американский журнал Newsweek написал о том, что гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО будет иметь ужасный сценарий и приведет к гибели миллионов людей по всему миру всего за несколько часов.

Журнал Foreign Affairs отмечает, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. По мнению авторов материала, США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию конфликта, которая может спровоцировать прямое противостояние между Россией и Альянсом.