В Молдавии фермеры заблокировали трассу Кишинёв — Леушены

https://static.news.ru/photo/71c79b62-de21-11ea-98d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agrobizne/facebook.com

Фермеры Молдавии, приехавшие к столице республики из ряда районов на тракторах, заблокировали трассу Кишинёв — Леушены. Они требуют, чтобы их пустили к столице.

В начале этой недели фермеры протестовали в разных районах Молдавии. Они требовали от власти оказать им помощь после потери урожая в связи с засухой и градом. В минувший четверг, 13 августа, две колонны тракторов выдвинулись в сторону Кишинёва, однако им преградили путь сотрудники полиции. Протест продолжился в пятницу.

Одна из фермерских групп въехала в Кишинёв, их разместили на ночь под мостом в районе Телецентр, вторая группа находится на въезде в столицу. Власти Кишинёва разрешили протестующим проводить манифестации возле Южного автовокзала без участия техники, уточняет РИА Новости.

По мнению фермеров, власти Молдавии должны увеличить обещанные компенсации за каждый пострадавший гектар зерновых. Тем не менее правительство готово предоставить сумму в $60. Кроме того, протестующие требуют упростить процедуру предоставления субвенций и ввести чрезвычайное положение в связи с ситуацией в сельском хозяйстве. Они хотят получить сертификаты о форс-мажоре и посредством этого реструктурировать кредитные соглашения.

Прошедшая зима в Молдавии была «аномально тёплой и с недобором осадков», следует из данных гидрометеорологической службы страны. В целом за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуху зарегистрировали на 50% территории страны. В мае прошли обильные дожди с градом, в результате чего сильно пострадал урожай.

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