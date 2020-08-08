Агрометеорологи спрогнозировали хороший урожай зерновых в России

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Ожидается, что урожай зерновых культур в 2020 году будет больше, чем в 2019 году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Агрометеорологи сделали вывод, что в этом году урожай зерновых будет хорошим. Даже очень, он будет даже больше, чем в прошлом году, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственные и кормовые культуры могут серьёзно пострадать в пяти регионах трёх федеральных округов России из-за засухи и суховеев. К такому выводу пришли учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Они прогнозируют, что из-за засухи могут погибнуть культуры в Челябинской, Омской, Астраханской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в правила проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Согласно документу, в отдельных случаях государство сможет продавать зерно по цене ниже закупочной. В постановлении оговаривается, что при принятии такого решения будет действовать индикатор допустимой минимальной цены.