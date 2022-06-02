В МИД заявили о невозможности восстановления системы безопасности в ЕС

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Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что восстановление системы безопасности на прежних условиях уже невозможно. Дипломат принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия, отмечает ТАСС.

Они (западные страны — NEWS.ru) сами разрушили систему европейской безопасности, рано или поздно им придется её восстанавливать. Но на прежних условиях это уже будет невозможно, - сказал Машков.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стать военной силой, является скорее игрой словами. Глава МИД также прокомментировал недавнюю речь канцлера Олафа Шольца о том, что Германия должна стать доминирующей военной мощью ЕС.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что у России нет планов нападать на Польшу. Он отметил, что у Польши нет никаких причин считать, что РФ может угрожать безопасности страны.