В МИД Британии пригрозили России конфликтом с НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с НАТО. В эфире телеканала Sky News, она также предупредила, что под угрозой в конечном счёте могут оказаться страны Балтии, Польша и Молдова.

Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого, — сказала она.

Трасс при этом подчеркнула, что те экономические жертвы, которые может понести Европа, будут несравнимы с потерями Украины.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развёртывании дополнительных сил в Европе, чтобы поддержать союзников Вашингтона по НАТО. Он заверил, что США будут защищать «каждый дюйм» территории Альянса. Байден также обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «угрожает» международным основам мира и безопасности. В свою очередь НАТО, считает он, демонстрирует своё стремление выступать «за свободу и демократию».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».