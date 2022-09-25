Раскрыта личность погибшего при взрыве автомобиля в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант

Фото: vrogov/t.me

При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем было обнаружено приписное свидетельство ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов. По его словам, следствием рассматривается версия, что погибший преждевременно активировал взрывное устройство из-за неосторожного обращения с ним.

Погиб гражданин Украины. При нём найдено приписное свидетельство ВСУ. <...> По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством, — написал Рогов.

Взрыв автомобиля произошел на улице Ломоносова около 17:30. В результате детонации взрывчатки транспортное средство разорвало на части.

После случившегося Рогов предположил, что к подрыву может быть причастен Киев, который «хочет дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Запорожской области». Он отметил, что провокации могут быть нацелены на то, чтобы лишить мирных жителей электричества и сорвать референдум.

Рогов ранее в тот же день сообщил, что один из избирательных участков в Ивановке Запорожской области пришлось эвакуировать из-за обстрелов со стороны ВСУ.