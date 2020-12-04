В машине наехавшего на пешеходов в Германии нашли боевые патроны

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Полицейские обнаружили боевые патроны в автомобиле мужчины, который сбил пешеходов в немецком городе Трир, рассказал замглавы местной полиции Франц-Дитер Анкнер в ходе экстренного заседания комитета по внутренним делам парламента земли.

Однако у предполагаемого преступника пока не нашли оружия, к которому подошли бы эти патроны, передаёт RND. По словам представителя правоохранительных органов, в автомобиле нашли коробки, в связи с чем пришлось подключить к проверке специалистов по взрывчатым веществам.

При этом до сих пор нет доказательств, что у подозреваемого был сообщник. После ЧП мужчина припарковал машину на обочине и закурил сигарету.

Там он ждал полицейских, ухмыляясь, — подчеркнул Анкнер.

Он добавил, что задержанный считается одиночкой, так как не имеет жены и детей. По предварительным данным, он не работает и в последнее время не имел постоянного места жительства. Скорее всего, он спал в машине.

В полиции или службе госбезопасности нет записей о подозреваемом.

Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли пять человек, среди которых есть ребёнок. Ещё 14 человек пострадали, четверо из них получили ранения большой тяжести, четверо — средней тяжести, шестеро — лёгкой тяжести.

51-летний шофёр является гражданином Германии. Он был пьян.

По словам местного жителя, ежегодно на месте нынешнего инцидента работал рождественский рынок, который несколько лет огораживали каменными заграждениями. В 2020 году из-за пандемии коронавируса рынок не стали устраивать, соответственно, не ограждали и место.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее, как писал NEWS.ru, Левенц сообщил, что водитель намеренно преследовал пешеходов.