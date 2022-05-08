В Мадриде задержали мужчину, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк»

Участники акции «Бессмертный полк» в Мадриде / Фото Густаво Вальенте/РИА Новости

На шествии «Бессмертного полка» в Мадриде полиция задержала мужчину с украинским флагом, который пытался напасть на участников акции, сообщает RT. Ранее организатор шествия в испанской столице сообщила, что украинские беженцы готовят провокации во время акции.





По информации телеканала, украинские активисты пытались провести свою акцию в том же месте, где сегодня выходцы из РФ собрались почтить память участников Великой Отечественной войны. Однако власти Испании отклонили их заявку.



Отмечается, что сотрудники полиции охраняют участников шествия, оттесняя провокаторов.

Акция «Бессмертный полк» проходила в Мадриде в седьмой раз. Участники начали шествие по улицам столицы от метро Аточа, акция завершится на площади Колумба под песню «День Победы».

Ранее власти Варшавы и МИД Польши выступили против организации 9 мая акции «Бессмертный полк». Российское посольство в Польше уведомило мэрию столицы о своём желании провести мероприятие и выразило надежду, что «власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения». Однако мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что польская сторона не поддержит проведение акции.