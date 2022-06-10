В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ в ходе боев за Золотое Народная милиция ЛНР сообщила о значительных потерях ВСУ в ходе боев за Золотое

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

ВСУ потеряли значительное число солдат в ходе боев за Золотое, сообщила Народная милиция ЛНР. Союзными силами была уничтожена военная техника, а также разгромлены батальоны противника.

В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс значительные потери в бронетехнике и живой силе. Демилитаризация и денацификация неизбежна, — говорится в сообщении.

Вооруженные силы России оказывали огневую поддержку Народной милиции ЛНР. Наступательные действия союзных войск будут продолжены.

7 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о массовом наступлении чеченских подразделений, сил России и Луганской Народной Республики на позиции украинских националистов в ЛНР. Он также опубликовал кадры боевых действий в лесной и жилой местности, на которых показаны ликвидированные украинские военные и техника.

Ранее Минобороны России раскрыло потери ВСУ при освобождении Святогорска. При освобождении города были ликвидированы около 300 вээсушников, а также шесть танков и 15 бронемашин, 36 артиллерийских установок и четыре РСЗО «Град».